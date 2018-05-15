Москвичам пообещали теплые будни и холодные выходные

Теплая погода вернется в столицу в начале недели, однако следующие выходные будут прохладными. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает агентство НСН.

По его словам, в начале недели в столичный регион придет солнечная погода с дневной температурой до 24 градусов тепла. Однако уже в среду и четверг могут пройти небольшие дожди.

«Очередное изменение циркуляции прогнозируется уже в пятницу, и связано это с приходом достаточно холодного антициклона. Осадков значительных не прогнозируем, но температурный фон понизится градусов на пять-шесть. Следующие выходные будут прохладными», — заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что с начала недели в Москве снова начнет теплеть. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 21 мая — воздух в столичном регионе прогреется до 22 градусов, а 22-го — до 24 градусов.