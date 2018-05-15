Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичам пообещали теплые будни и холодные выходные

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Теплая погода вернется в столицу в начале недели, однако следующие выходные будут прохладными. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает агентство НСН.

По его словам, в начале недели в столичный регион придет солнечная погода с дневной температурой до 24 градусов тепла. Однако уже в среду и четверг могут пройти небольшие дожди.

«Очередное изменение циркуляции прогнозируется уже в пятницу, и связано это с приходом достаточно холодного антициклона. Осадков значительных не прогнозируем, но температурный фон понизится градусов на пять-шесть. Следующие выходные будут прохладными», — заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что с начала недели в Москве снова начнет теплеть. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 21 мая — воздух в столичном регионе прогреется до 22 градусов, а 22-го — до 24 градусов.

Читайте также
Самое читаемое
«Общение – такая же потребность, как сон и еда»
Социолог, инженер и ландшафтный дизайнер - о будущем общественных пространств Москвы
19 мая
Понизили градус
В парке «Зарядье» открылась Ледяная пещера
18 мая
«У этих девушек наверняка есть отклонения»
Раздевание, откровения и интим в спектакле о жизни работниц эскорт-агентств
16 мая
«Это ад, настоящий ад»
Через что прошлось пройти обитателям столичного ГУЛАГа
15 мая
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter