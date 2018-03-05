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Москвичам пообещали ультраполярное вторжение

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В начале рабочей недели в столичном регионе ожидается потепление, а с середины недели в столице пройдет сильный снегопад, ожидаются ледяные дожди. К выходным в Москву вернутся аномальные морозы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалиста центра «Фобос».

По словам синоптика, 12 марта в Москве впервые в весеннем сезоне вернется в климатическое русло: в столице ожидается температура ноль- минус два и небольшой ветер. Во вторник, 13 марта, в городе возможен гололед и ледяной дождь. «Температура ночью 0-минус 2 и при минусовой температуре где-то с 3:00 ночи пойдет морось и на поверхности дорог, железных конструкциях образуется наледь и гололед. Днем небольшие моросящие осадки, плюс 1-3 градуса», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в среду характер погоды существенно не изменится, а к выходным в столицу вернутся морозы. «В четверг нас ждет сильный снегопад, особенно в ночные и утренние часы, подморозит до минус 3-5 градусов, днем уже не выше 0-минус 2, тоже с зарядами снега. Ну, а начиная с пятницы и далее, в субботу-воскресенье, — мощное ультраполянрное вторжение арктического холода, которое заставит прижаться столбики термометров к выходным до минус 16-21 в ночные часы и днем минус 7-12 градусов», — рассказал специалист центра «Фобос».

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