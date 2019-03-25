Москвичам пообещали весеннее тепло

Настоящая весна в столичный регион придет во второй половине апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС во вторник, 2 апреля.

По его словам, температура воздуха в городе прогреется до плюс 15 градусов примерно в середине месяца.

Синоптик добавил, что на этой неделе в Москве будет от минус 1 до минус 3 градуса ночью и 6—8 градусов выше нуля днем. «При этом со вторника до четверга будет солнечно, а к пятнице антициклон принесет в столицу небольшие осадки», — отметил он.

Кроме того, в грядущие выходные, 6 и 7 апреля, столбик термометра поднимется до 4—9 градусов тепла, а осадков не ожидается.

1 апреля сообщалось, что на предстоящей неделе в столичный регион вернутся ночные заморозки, днем будет сухо и тепло — до 5-10 градусов тепла. Отмечается, что такой температурный режим в целом укладывается в рамки климатической нормы.