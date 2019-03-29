Москвичам пообещали возвращение тепла и солнца

В предстоящие выходные — 30 и 31 марта — в столичный регион вернется солнечная и теплая погода. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные специалистов центра «Фобос».

«Прогнозы на выходные перспективные и радужные — будет преобладать облачная с прояснениями погода. Будет солнечно и достаточно тепло — в субботу до плюс семи градусов, в воскресенье плюс восемь-девять градусов, даже, возможно, 10 градусов тепла», — уточнили синоптики.

К концу недели снова похолодает, а в понедельник, 1 апреля ожидаются кратковременные дожди.

В пятницу, 29 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны осадки Максимальная температура воздуха в столице составит четыре-шесть, по области от плюс одного до шести градусов. Атмосферное давление установилось в пределах нормы, уточняет портал «Метеоновости». В некоторых районах города прошел снег.