Москвичам пообещали зимний март

В марте температура воздуха в Москве в целом будет держаться в пределах нормы, однако возможны и сильные похолодания. Об этом в субботу, 23 февраля, ТАСС сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Метеоролог отметил, что по климатическим характеристикам март является зимним месяцем, поэтому «возможны и холодные периоды».

При этом он не исключил, что порой столбики термометров будут устанавливаться на отметках, чуть превышающих мартовскую норму.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 25 февраля, в Москву после кратковременного похолодания снова придет потепление. Так, в понедельник в городе будет от минус 1 до плюс 4 градусов, а в последующие дни — около нуля.