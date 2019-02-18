Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичам пообещали зимний март

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В марте температура воздуха в Москве в целом будет держаться в пределах нормы, однако возможны и сильные похолодания. Об этом в субботу, 23 февраля, ТАСС сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Метеоролог отметил, что по климатическим характеристикам март является зимним месяцем, поэтому «возможны и холодные периоды».

При этом он не исключил, что порой столбики термометров будут устанавливаться на отметках, чуть превышающих мартовскую норму.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 25 февраля, в Москву после кратковременного похолодания снова придет потепление. Так, в понедельник в городе будет от минус 1 до плюс 4 градусов, а в последующие дни — около нуля.

Читайте также
Самое читаемое
«Уже не найти детали той жизни»
Какой была Москва 80-х: без пробок, людей и стеклянных высоток
20 февраля
«Нечто среднее между сараем и избой»
Где стоял и куда пропал десятый вокзал Москвы
22 февраля
«Девушка — нежное создание. Значит, все пройдет нормально»
Московские татуировщицы о боли, стиле и первых клиентах
18 февраля
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter