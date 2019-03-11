Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичам посоветовали надеть шапки

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В субботу, 16 марта, в столичном регионе будет пасмурно, возможен небольшой снег. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА «Новости».

«Погода будет пасмурная, солнца не ожидается. В Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха днем в столице ноль — плюс 2, немного будет дискомфортно. Одеваться нужно теплее, обязательно шапки», — рассказал он.

Синоптик уточнил, что в течение дня атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба.

По данным портала «Метеоновости», также в воздухе снизится содержание кислорода, что негативно сказывается на состоянии людей с сердечно-сосудистыми патологиями, в том числе страдающих гипертонией, бронхиальной астмой, желчно-мочекаменной болезнями и спастическим колитом.

У некоторых людей переменчивая погода может вызвать обострения психических заболеваний. «Однако, увеличение светового дня, первые солнечные лучи повышают активность, улучшают настроение, организм меняет ритм в сторону активации, что положительно влияет на психологический статус», — добавили специалисты.

Читайте также
Самое читаемое
«Самые расистские установки — у русских женщин на детских площадках»
С чем сталкиваются мигранты в Москве
13 марта
«Танцевала даже перед якудза»
Как школьная учительница из Москвы превратилась в знаменитую танцовщицу бурлеска
11 марта
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter