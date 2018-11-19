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Москвичам посоветовали облачиться в кальсоны

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Жителям российской столицы следует надевать кальсоны или термобелье, чтобы избежать переохлаждения в морозную погоду. Такую рекомендацию горожанам дал обладатель статуса «Московский врач», врач общей практики поликлиники №8 столичного департамента здравоохранения Василий Фролов, его слова приводит агентство «Москва».

По словам Фролова, в мороз важно защищать от переохлаждения все участки тела. «Самый чувствительный мужской орган — простата. Она моментально реагирует на переохлаждение, в результате чего возникает простатит. У женщин высока вероятность цистита или воспаления придатков», — отметил он, напомнив, что эти заболевания опасны как сами по себе, так и тем, что могу повлечь за собой негативные последствия.

«Так что не лишним будет хорошенько утеплиться», — подчеркнул медик.

Ранее сообщалось, что ночь на 17 декабря стала самой холодной с наступления зимнего сезона в столичном регионе. На базовой метеостанции на ВДНХ температура опустилась до минус 15,8 градуса, а в некоторых районах Подмосковья похолодало до минус 20 градусов.

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