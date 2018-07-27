Москвичам посоветовали покрыть головы

В пятницу, 3 августа, в столичном регионе ожидается сильная жара: температура в городе может превысить 30 градусную отметку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 10:00 до 17:00 часов в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-31 градус», — уточнил собеседник агентства.

В таких погодных условиях спасатели рекомендовали горожанам быть острожными, избегать перегрева на солнце, а также носить головные уборы, одежду светлых тонов и пить больше воды.

Из-за жары на нескольких станциях столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) была организована раздача питьевой воды пассажирам.