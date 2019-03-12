Москвичам посоветовали повременить с «переобувкой» машин

Жителям столицы следуют дождаться стабильных погодных условий, прежде чем «переобувать» свои автомобили. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, передает во вторник, 19 марта, РИАМО.

«Мы рекомендуем менять [зимние шины] на летние шины только после того, как прекратятся перепады температуры между отрицательными и положительными значениями в ночные и утренние часы и установится стабильная плюсовая температура», — уточнили в пресс-службе организации.

По словам специалистов, в регионе хоть и установилась теплая погода, однако климатическая весна наступит позднее. В настоящее время еще высока вероятность образования гололедицы.

«Будьте аккуратны на дороге, помните о безопасности», — подытожил собеседник агентства.

17 марта сообщалось, что с приходом атлантического циклона в столичном регионе началось потепление. По предварительным прогнозам, на новой неделе суточная температура воздуха превысит норму на несколько градусов и будет соответствовать середине апреля.