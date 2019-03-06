Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичам посоветовали прислушиваться к шумящим соседям

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Жителей столицы попросили сообщать об оставленных без присмотра детях после того, как в одной из московских квартир была найдена «девочка-маугли». Об этом рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города, передает в понедельник, 11 марта, агентство «Москва».

В частности, москвичам советуют обращать внимание на детей, находящихся без надзора взрослых, а также на продолжительный детский плач, исходящий из запертых квартир. «Если вы (...) знаете об иных подобных фактах — позвоните в Центр поддержки семьи и детства вашего района или обратитесь на портал www.опсид.москва», — говорится в сообщении.

«Не будьте равнодушными — возможно, именно сейчас кому-то нужна наша помощь», — подчеркнули в ведомстве.

10 марта следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео из московской квартиры, откуда забрали пятилетнюю девочку. Мать ребенка задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По предварительной информации, у ребенка есть признаки анорексии, на ее теле нашли вросший в кожу нательный крестик. Девочка не умеет разговаривать, одеваться, умываться и ходить в туалет.

Читайте также
Самое читаемое
«Муж перецеловал почти 250 армян!»
Истории москвичей, которые живут в смешанном браке
7 марта
«Танцевала даже перед якудза»
Как школьная учительница из Москвы превратилась в знаменитую танцовщицу бурлеска
Cегодня
«Скоро начнется самая движуха»
Как инновации изменят жизнь крупных мегаполисов: лекция эксперта Эдинбургского университета
6 марта
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter