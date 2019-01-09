Москвичам посоветовали вооружиться поролоном и «шипованными» палками

В МЧС России жителям столицы порекомендовали соблюдать меры предосторожности во время гололеда, чтобы избежать травм. Об этом в четверг, 31 января, агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

В первую очередь, отмечают в министерстве, стоит запастись обувью, которая не будет скользить, либо прикрепить к каблукам металлические набойки, поролон, лейкопластырь или изоленту. «Можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой). Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами», — говорится в сообщении.

В случае потери равновесия на льду в ведомстве предлагают присесть, чтобы снизить высоту падения, и сгруппироваться. Если в результате падения были получены травмы, следует обратиться к медикам и получить соответствующую справку, а позднее — в суд с иском о возмещении ущерба.

Кроме того, горожанам советуют обращать внимание на провода линий электропередачи и контактных транспортных сетей и сообщать о случаях разрывов.

Ранее сообщалось, что вместе с потеплением в столицу пришли дождь и гололед. Кроме того, стало известно, что из-за повышения температуры усилится таяние снега. Высота снежного покрова уменьшится примерно на 25-30 сантиметров и вернется к декабрьским показателям.