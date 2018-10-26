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Москвичам посоветовали выезжать пораньше

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Москвичам, желающим избежать пробок на дорогах в преддверии праздничных выходных, посоветовали выезжать за город днем в пятницу, 2 ноября, или утром в субботу, 3 ноября. Соответствующие рекомендации горожанам дал Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

«Сегодня и завтра на трассах будет плотно. Выезжать из города в пятницу лучше либо до обеда, либо завтра сразу после завтрака», — отметили в ЦОДД.

Там добавили, что на дорогах в центре города в выходные будет свободно, однако у жителей столицы могут возникнуть сложности при желании припарковаться возле парков. «Маршруты лучше продумать заранее», — призвали в организации.

На прошлой неделе в Москве наблюдались девятибалльные пробки из-за плохой погоды. Автомобилистам предлагали по возможности пересесть на общественный транспорт или перенести поездки на более позднее время.

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