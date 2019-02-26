Москвичам посоветовали защищаться зонтами от ворон

Жителей столицы предупредили об опасности со стороны гнездящихся ворон. Об этом в понедельник, 4 марта сообщил руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин, передает агентство «Москва».

По его словам, весной и ранним летом эти птицы особенно агрессивны, так как пытаются уберечь своих птенцов. «Они нападают, защищая свое потомство, особенно, когда у них появляются слетки (молодые птицы, которые только начинают вылетать из гнезда — прим. МОСЛЕНТЫ)», — пояснил орнитолог.

Он добавил, что лучше не вступать с пернатыми в конфликт, а отступить. «Бывает, что вороны выбирают себе одну жертву в доме, и, когда человек выходит, на него сразу нападает вся стая. Для защиты в таких случаях мы рекомендуем постоянно носить с собой зонты», — подчеркнул Мишин.

Специалист также отметил, что просто избегать ворон в столице не представляется возможным, так как они постоянно живут рядом с людьми.