Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичам посулили зиму с арктическими морозами

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Климатическая зима с морозами и снегом придет в Москву через неделю. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Москву надвигаются арктические морозы. Вечером в среду и в ночь на четверг столицу припорошит 2-3 сантиметрами снега. Через неделю начнется метеорологическая зима», — рассказал Тишковец.

По его словам, на предстоящей неделе самым холодным днем станет понедельник: ночью в столице похолодает до минус 6-8 градусов, а по области столбики термометров покажут до минус 5-10 градусов. При этом днем температура поднимется до нуля градусов, что на три градуса ниже климатической нормы.

Как отметил синоптик, конец следующей недели станет переломным моментом между сезонами. «С 19 ноября начнется формирование устойчивого снежного покрова. Среднесуточная температура окажется ниже нулевой отметки. Метеорологическая осень передаст эстафету метеорологической зиме», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели Москву ждет снежный удар. По прогнозам метеорологов, из-за отрицательных среднесуточных температур в городе сформируется снежный покров, который продержится минимум до конца недели.

Читайте также
Самое читаемое
«Чертаново знают те, кто и в Москве-то ни разу не был»
Зачем дизайнер делает футболки с названиями непопулярных московских районов
6 ноября
«С левой стороны — ресторан, а с правой — сауна»
Во что превратили порт Хельсинки архитекторы-моржи
4 ноября
«Чувство неподдельной любви к дому»
Преимущества и недостатки интерактивных домов будущего
7 ноября
«Можно забыть о туалете во дворе!»
Эти дома изменили жизнь советского человека
Cегодня
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter