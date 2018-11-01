Москвичам посулили зиму с арктическими морозами

Климатическая зима с морозами и снегом придет в Москву через неделю. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Москву надвигаются арктические морозы. Вечером в среду и в ночь на четверг столицу припорошит 2-3 сантиметрами снега. Через неделю начнется метеорологическая зима», — рассказал Тишковец.

По его словам, на предстоящей неделе самым холодным днем станет понедельник: ночью в столице похолодает до минус 6-8 градусов, а по области столбики термометров покажут до минус 5-10 градусов. При этом днем температура поднимется до нуля градусов, что на три градуса ниже климатической нормы.

Как отметил синоптик, конец следующей недели станет переломным моментом между сезонами. «С 19 ноября начнется формирование устойчивого снежного покрова. Среднесуточная температура окажется ниже нулевой отметки. Метеорологическая осень передаст эстафету метеорологической зиме», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели Москву ждет снежный удар. По прогнозам метеорологов, из-за отрицательных среднесуточных температур в городе сформируется снежный покров, который продержится минимум до конца недели.