Москвичам предложили «друзей на час»

Пользователи порталов объявлений в столице стали предлагать новую услугу — «друг на час». Платный собеседник по имени Дмитрий рассказал о своей работе в интервью изданию vc.

По словам Дмитрия, идею «друга на час» он подхватил на зарубежных сервисах. За вознаграждение «друзья на час» ходят с людьми в кино, на концерт, выставку или просто помогают поделиться переживаниями. «Я знал, что в Москве много одиноких людей, которым не с кем поговорить, но не ожидал, что кто-то может вот так просто позвонить незнакомцу и открыться», — поделился он.

Необычный заработок приносит мужчине 45-50 тысяч рублей в месяц. «Я не подхожу к проблемам собеседников с психологической точки зрения, а предлагаю общение по душам», — отметил Дмитрий. Однако, по его словам, он сразу предупреждает об отсутствии психологического образования, а в особо тяжелых случаях советует обратиться к специалисту.

В январе во время новогодних праздников на одиночество психологам пожаловались около тысячи москвичей. На телефон неотложной психологической помощи «051» поступило 850 обращений, на детский телефон доверия — 150 звонков.