Москвичам предложили оплачивать метро запястьем

Московский метрополитен выпустил серию кожаных браслетов с функционалом карты «Тройка». Об этом во вторник, 5 марта, сообщается на официальном сайте подземки.

В организации уточнили, что всего в продажу поступило 2,4 тысячи «проездных» украшений: 300 черных, 400 синих, полтысячи розовых, а также по 600 штук коричневых и вишневых. Отмечается, что размер аксессуара можно отрегулировать по руке владельца.

Московский метрополитен / mosmetro.ru

Браслеты представлены в сувенирных магазинах на «Трубной» и «Маяковской», а также на стойках «Живое общение», где расположены сувенирные витрины. Стоимость одного такого проездного — 650 рублей.

Московская подземка выпускает «Тройки» в необычном формате с 2017 года. Ранее пассажирам представили карты в формате брелоков, силиконовых браслетов, колец, а также наклеек и вкладышей. В организации считают, что подобные аксессуары помогают жителям столицы экономить время при проходе через турникет.