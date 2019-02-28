Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичам предложили оплачивать метро запястьем

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Московский метрополитен выпустил серию кожаных браслетов с функционалом карты «Тройка». Об этом во вторник, 5 марта, сообщается на официальном сайте подземки.

В организации уточнили, что всего в продажу поступило 2,4 тысячи «проездных» украшений: 300 черных, 400 синих, полтысячи розовых, а также по 600 штук коричневых и вишневых. Отмечается, что размер аксессуара можно отрегулировать по руке владельца.

7dba64ff7e0e7493b66cee5308e8fcc16d894968
Московский метрополитен / mosmetro.ru

Браслеты представлены в сувенирных магазинах на «Трубной» и «Маяковской», а также на стойках «Живое общение», где расположены сувенирные витрины. Стоимость одного такого проездного — 650 рублей.

Московская подземка выпускает «Тройки» в необычном формате с 2017 года. Ранее пассажирам представили карты в формате брелоков, силиконовых браслетов, колец, а также наклеек и вкладышей. В организации считают, что подобные аксессуары помогают жителям столицы экономить время при проходе через турникет.

Читайте также
Самое читаемое
«Ушло время, когда татарская речь здесь звучала на улицах»
Они пришли в Москву давно, построили мечети и были повсюду
28 февраля
«Символом веры становится скорость»
ЧТЕНИЕ: Как современные технологии меняют общественное пространство в городах
2 марта
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter