Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичам предложили переименовать будущую станцию метро

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил горожанам выбрать название новой станции метро. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщил мэр, на портале «Активный гражданин» идет голосование за новое название для станции Большой кольцевой линии «Воронцовская». «Есть предложение назвать ее „Калужской“ или „Площадь Академика Келдыша“, имя которого носит площадь возле метро. А, может, оставить текущее название? Что думаете?» — спросил он.

Станция «Воронцовская» станет пересадочной на «Калужскую». Ее строят в районе пересечения Хлебобулочного проезда с улицей Профсоюзная.

Первый участок Большой кольцевой линии открылся 26 февраля. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция.

Читайте также
Самое читаемое
«Мы делаем этаж открытым для всех»
Австралийский способ сэкономить и построить доступное жилье
25 сентября
«Cпрос на новое современное пространство»
Сколько городов нужно России и какими они должны быть
23 сентября
«На втором этаже разрешалось курить»
Зачем появлялись и почему исчезли двухэтажные троллейбусы
27 сентября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter