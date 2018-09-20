Москвичам предложили переименовать будущую станцию метро

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил горожанам выбрать название новой станции метро. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщил мэр, на портале «Активный гражданин» идет голосование за новое название для станции Большой кольцевой линии «Воронцовская». «Есть предложение назвать ее „Калужской“ или „Площадь Академика Келдыша“, имя которого носит площадь возле метро. А, может, оставить текущее название? Что думаете?» — спросил он.

Станция «Воронцовская» станет пересадочной на «Калужскую». Ее строят в районе пересечения Хлебобулочного проезда с улицей Профсоюзная.

Первый участок Большой кольцевой линии открылся 26 февраля. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция.