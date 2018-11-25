Москвичам предложили последить за уходящим годом по часам

На станции московского метро «Площадь Революции» установили таймер обратного отсчета, на котором высвечивается оставшееся до наступления Нового года время. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Необычное табло обратного отсчета установили на станции Площадь Революции . Оно подскажет пассажирам, сколько времени осталось до наступающего Нового года», — пояснил сотрудник пресс-службы метрополитена. После полуночи на табло высветится текст «С Новым годом!».

Ранее стало известно, что между станциями «Пушкинская» и «Площадь Революции» установили импровизированный телемост. Трансляция ведется в круглосуточном режиме.