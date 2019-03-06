Москвичам предложили проездные со стразами

Московский метрополитен выпустил пробную партию колец с функционалом карты «Тройка», украшенных стразами. Об этом сообщила замначальника подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, передает агентство «Москва» в понедельник, 11 марта.

По ее словам, аксессуар доступен в трех вариациях: белые и черные кольца с прозрачными стразами, а также белые кольца с красными стразами. «По просьбам пассажиров впервые мы выпустили кольца 16-го и 20-го размеров. Также в продажу поступили кольца 19-го размера», — добавила Темникова.

Украшения представлены в сувенирных магазинах на «Трубной» и «Маяковской». Стоимость одного такого «проездного» — 2,3 тысячи рублей. Всего в продажу поступило 300 колец. В случае если новый аксессуар будет пользоваться спросом, будет выпущена дополнительная партия.

5 марта стало известно о том, что Московский метрополитен выпустил серию кожаных браслетов с функционалом карты «Тройка». В организации уточнили, что всего в продажу поступило 2,4 тысячи «проездных» украшений: 300 черных, 400 синих, полтысячи розовых, а также по 600 штук коричневых и вишневых. Отмечается, что размер аксессуара можно отрегулировать по руке владельца.

Московская подземка выпускает «Тройки» в необычном формате с 2017 года. Ранее пассажирам представили карты в формате брелоков, силиконовых браслетов, колец, а также наклеек и вкладышей. В организации считают, что подобные аксессуары помогают жителям столицы экономить время при проходе через турникет.