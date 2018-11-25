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Москвичам предложили выйти на свежий воздух

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В первый день нового года жителей российской столицы ожидают комфортные условия для проведения досуга на свежем воздухе. Об этом во вторник, 1 января, сообщает портал Meteonovosti.ru.

По предварительным данным, в регионе установится облачная погода с небольшими осадками в виде снега. Температура воздуха днем опустится до минус 4 градусов в городе и до минус 7 градусов в области. Скорость ветра составит около 10 метров в секунду и усилится к вечеру до 15 метров в секунду.

В то же время горожан ждет небольшое повышение атмосферного давления: в середине дня ртутный столбик термометра поднимется до отметки в 747 миллиметров. Синоптики предупреждают о возможном ухудшении самочувствия у метеочувствительных людей. Отмечается, что геомагнитный фон в регионе прогнозируется спокойный.

31 декабря сообщалось, что 1 января, в столичном регионе будет объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — предупредили синоптики.

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