Москвичам предложили жениться на стадионах и в бизнес-центрах

В Москве откроются 20 необычных площадок для торжественной регистрации брака. Об этом мэр города Сергей Собянин написал в своем блоге.

«Выбирая новые места для организации свадебных торжеств, мы стремились учесть самые разные вкусы москвичей и к тому же сделать так, чтобы площадки размещались в разных частях города», — уточнил он. Первые десять площадок представят в субботу, 4 мая, накануне праздника Красная горка — когда принято играть особенно много свадеб.

По словам градоначальника, среди новых мест — особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, особняк на Волхонке, также церемонию можно будет провести на Останкинской телебашне, в башнях «Меркурий» и «Федерация» «Москвы Сити», на стадионах «Спартак-Арена» и «Лужники». «Романтиков ждут Планетарий на Садово-Кудринской и Москвариум на ВДНХ, где 4 мая пройдут «космические» и «морские» регистрации», — добавил Собянин.

Регистрации будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС. Стоимость услуги — 350 рублей.