Москвичам предрекли циклонические вихри

На предстоящей неделе в столице ожидается облачная погода с осадками и умеренная температура воздуха. Об этом в субботу, 2 февраля, РИАМО сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно предварительному прогнозу, в понедельник, 4 февраля, в городе пройдет небольшой дождь, но будет все еще тепло, до плюс 4 градусов. Во вторник, 5 февраля, на смену теплу придет холодный фронт, в результате чего столбики термометров опустятся до 3 градусов мороза, также возможны осадки в виде снега и гололедица.

Среда, 6 февраля, может стать самым холодным днем недели. По данным специалистов, температура воздуха в столице днем может достичь минус 7 градусов, а ночью — минус 13 градусов.

Во второй половине недели столбики термометров будут колебаться от двух до семи градусов мороза днем, а также от минус 8 до минус 13 градусов в ночное время. «Все оставшиеся дни мы будем под влиянием циклонических вихрей. Будут снегопады и довольно умеренный температурный фон», — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные, 2 и 3 февраля, погода в столичном регионе будет соответствовать мартовским показателям. По данным специалистов, в дневные часы в Москве и Подмосковье температура будет повышаться до положительных значений, а ночами — опускаться ниже нуля.