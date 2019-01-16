Москвичам предрекли двое суток снега

На предстоящих выходных погода в российской столице существенно изменится: ожидается потепление, обильные осадки и сильный ветер. Об этом в пятницу, 25 января, агентству «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

«Уже завтра во второй половине дня к столице подойдет теплый атмосферный фронт. Контраст температуры в зоне атмосферного фронта значительный, поэтому снегопады в предстоящие выходные дни на фоне понижения давления и усиления ветра будут сильными, сопровождаться метелями и снежными заносами», — пояснили специалисты.

Согласно предварительному прогнозу, к воскресенью температура воздуха в городе повысится до минус 3-5 градусов, по области — до минус 6. Будет дуть южный и юго-восточный ветер со скоростью до 11 метров в секунду. Также ожидается очередное понижение атмосферного давления, до 740 миллиметров ртутного столба, что на восемь пунктов ниже нормы.

Кроме того, в Москву придет сильный снегопад. «Снег в центре страны, по модельным оценкам, будет сыпать около 48 часов. (...) Осадков один из самых сильных снегопадов зимы принесет прилично — около 22 миллиметров, а это более половины месячной нормы», — пояснили синоптики, добавив, что в начале новой недели ненастье постепенно спадет.

24 января сообщалось, что в результате мощного снегопада к утру понедельника в столичном регионе выпадет около 14-17 миллиметров осадков. До этого, как отмечают метеорологи, сильный снег в Москве наблюдался только 6 декабря 2018 года, когда выпало 10 миллиметров осадков.