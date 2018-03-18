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Москвичам предрекли мигрени и обострения психических расстройств

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В пятницу, 23 марта, в Москве ожидается облачная погода и небольшие осадки. Столбики термометров поднимутся выше ноля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, погоду в столичном регионе будет определять циклонический вихрь, спускающийся со стороны Скандинавии. «Юго-западный и западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Температура в городе местами поднимется до плюс трех градусов. Влажность воздуха составит 60 процентов.

Синоптики также предупредили о низком атмосферном давлении — оно составит 736 миллиметров ртутного столба . Это может стать неблагоприятным фактором для тех, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами, а также наблюдаются нарушения в работе бронхо-легочной системы. У людей с повышенным внутричерепным давлением могут начаться мигрени, а из-за сильного ветра может ухудшиться самочувствие у горожан с психоэмоциональными расстройствами.

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