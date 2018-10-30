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Москвичам предрекли пробки из-за футбола

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Движение транспорта в районе стадиона «Лужники» в Москве может быть затруднено в связи с матчем между командами ЦСКА и «Рома», который пройдет там вечером в среду, 7 ноября. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Сегодня вечером на стадионе Лужники состоится матч между командами ЦСКА и Рома в рамках Лиги чемпионов. Ожидается большое количество болельщиков. Для того чтобы обеспечить безопасные и комфортные условия как для болельщиков, так и для жителей уже сегодня ночью в Хамовниках введены временные ограничения движения», — отметили в ЦОДД.

Там уточнили, что ограничения на стоянку и остановку транспортных средств действуют на участке улицы Доватора от Хамовнического вала до 3-й Фрунзенской улицы, на участке улицы 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора, на участке 3-й Фрунзенской улицы от улицы Доватора до улицы Ефремова и на участке улицы Ефремова от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы. После завершения матча на данных участках будет запрещен проезд автомобилей.

Кроме того, из-за мероприятия возможны пробки на дублере Комсомольского проспекта, на улице Хамовнический вал, в Новолужнецком проезде и на Лужнецкой эстакаде. Болельщикам порекомендовали добираться до стадиона на метро и МЦК, а прочим водителям — соблюдать правила дорожного движения и «с пониманием отнестись к временным изменениям».

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