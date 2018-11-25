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Москвичам предрекли снежный Новый год

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К Новогодним праздникам в столичном регионе может сформироваться устойчивый снежный покров. Об этом в пятницу, 30 ноября, РИА Новости рассказал глава Гидрометцентра Дмитрий Киктиев.

«Вероятность совсем бесснежного Нового года невелика. Особенно в области, где температура в среднем чуть ниже, чем в столице», — пояснил эксперт.

По словам Киктиева, в последние десятилетия московский климат сильно изменился. Зимы стали более серыми, без солнца, а также увеличилась облачность и выросли температурные значения. Согласно данным за 1981—2010 годы наблюдений, январь стал теплее на два с лишним градуса.

В ноябре, по предварительному прогнозу метеорологов, сообщалось, что под Новый год в Москве будет легкий мороз. В праздничную ночь столбики термометров могут опуститься до минус 12 градусов, а дневная температура, вероятно, составит от минус 3 до минус 8 градусов.

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