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Москвичам предрекли теплый апрель

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Температура воздуха в следующем месяце в столичном регионе будет чуть выше нормы. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет во вторник, 19 марта, «Российская газета».

При этом, по данным специалистов, среднесуточный показатель апреля составляет плюс 5,8 градуса.

«В первые дни апреля — обычно чуть выше нуля градусов, в середине — 5 с лишним градусов тепла, а в конце месяца уже плюс 10 градусов», — отметила собеседница издания, добавив, что температура воздуха не будет равномерной.

17 марта сообщалось, что с приходом атлантического циклона в столичном регионе началось потепление. По предварительным прогнозам, на новой неделе суточная температура воздуха превысит норму на несколько градусов и будет соответствовать середине апреля.

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