Москвичам предсказали резкую зиму

Грядущей зимой погода в российской столице может быть крайне изменчивой. Об этом в воскресенье, 2 декабря, RT сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, столбики термометров в первый день декабря в Москве опустились на 7-8 градусов ниже нормы, но уже буквально со среды, 5 декабря, температура может повыситься до плюс 1 градуса. «Такие резкие изменения от вчерашней очень холодной погоды до оттепели в среду вообще будут характерны для всей зимы», — заметил метеоролог.

В то же время в начале рабочей недели, 3-4 декабря, погода в столице установится «вполне зимняя»: днем будет до минус 5, ночью — до минус 10 градусов. Ожидается облачность, но не исключены редкие прояснения.

27 ноября сообщалось о том, что нынешний декабрь в Москве может стать холоднее предыдущих. По словам синоптиков, температурные значения на последней неделе ноября составили на 5-6 градусов ниже многолетних значений.