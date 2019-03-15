Москвичам приготовят тонны плова

Для приготовления плова во время празднования Навруза на ВДНХ используют три тонны риса. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталия Сучкова.

«Мы учли, что в прошлом году даже не хватило плова, в этом году у нас будет большое количество, порядка 30 казанов», — уточнил он.

Празднование состоится 24 марта. Посетители смогут познакомиться с искусствами, ремеслами и традициями народов, отмечающих Навруз, а также попробовать традиционные блюда национальных кухонь.

Навруз, или персидский Новый год, отмечается в день весеннего равноденствия во многих странах Кавказа, Средней и Малой Азии, в Иране, на западе Китая, а также среди башкир и татар в России. Навруз считается одним из самых древних праздников на Земле и насчитывает три тысячи лет.