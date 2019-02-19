Москвичам пригрозили январскими морозами

В предстоящие выходные, 2 и 3 марта, в Москве и Подмосковье ожидается резкое похолодание. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, уже в субботу, 2 марта, температура в столице опустится до минус 9-14 градусов, пройдут очаговые скоротечные снегопады. В ночь на воскресенье, 3 марта, из-за антициклона вся Центральная Россия окажется в «мешке» арктического холода, и в Москве «ударят январские морозы».

«Ночами ударят морозы, до минус 15-20 градусов, днем не выше минус 3-8 градусов, что на 5-7 градусов ниже положенной для начала марта климатической нормы», — уточнили в центре погоды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что весенняя погода в столичном регионе установится только в конце марта, и напомнил, что март — это «типично зимний месяц».