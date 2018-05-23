Москвичам расчистят путь на дно

Водолазы государственного унитарного предприятия «Мосводосток» начали сезонную проверку и очистку столичных водоемов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Водолазами проводится большая работа по обследованию пляжных зон и зон отдыха на озерах, прудах и водоемах с очисткой от бытового мусора и посторонних крупногабаритных предметов, а именно: очищаются решетки переливной галереи от речных наносов, поднимаются наверх бревна, доски, очищаются камеры шлюза от речных наносов, камня, щебня, металлических предметов», — рассказали в учреждении.

Дно обследуют при помощи длинного каната с тяжелым грузом на конце. Как пояснили в «Мосводостоке», если он за что-то цепляется, то это место отмечают на карте водоема. Позже предмет извлекают со дна. Чаще всего в водоемах находят скопления водорослей и ила и бытовой мусор.

Всего специалисты обследуют более 235 крупных водоемов общей площадью более 600 гектаров, а также открытые русла рек и ручьев протяженностью около 190 километров. В первую очередь водолазы очистят Большой Садовый пруд на Большой Академической улице.

Сезонная очистка московских водоемов проводится до октября.