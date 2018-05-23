Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичам расчистят путь на дно

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Водолазы государственного унитарного предприятия «Мосводосток» начали сезонную проверку и очистку столичных водоемов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Водолазами проводится большая работа по обследованию пляжных зон и зон отдыха на озерах, прудах и водоемах с очисткой от бытового мусора и посторонних крупногабаритных предметов, а именно: очищаются решетки переливной галереи от речных наносов, поднимаются наверх бревна, доски, очищаются камеры шлюза от речных наносов, камня, щебня, металлических предметов», — рассказали в учреждении.

Дно обследуют при помощи длинного каната с тяжелым грузом на конце. Как пояснили в «Мосводостоке», если он за что-то цепляется, то это место отмечают на карте водоема. Позже предмет извлекают со дна. Чаще всего в водоемах находят скопления водорослей и ила и бытовой мусор.

Всего специалисты обследуют более 235 крупных водоемов общей площадью более 600 гектаров, а также открытые русла рек и ручьев протяженностью около 190 километров. В первую очередь водолазы очистят Большой Садовый пруд на Большой Академической улице.

Сезонная очистка московских водоемов проводится до октября.

Читайте также
Самое читаемое
«Он просто не может таким не быть»
ЧТЕНИЕ: Как хаос стал городской нормой
27 мая
«Сам сел, всех друзей сдал, еще и их дожали»
Художник Миша Мост комментирует новый законе о граффити
25 мая
«Город сам по себе считается местом конфликта»
Как не рискуя здоровьем добиться отмены строительства или вырубки парка
24 мая
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter