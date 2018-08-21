Москвичам рассказали о погоде в последний день лета

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В пятницу, 31 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области, сегодня, 31 августа, при переменной облачности в первой половине дня местами еще пройдет небольшой кратковременный дождь. Воздух в столице прогреется до 22-24 градусов, по области до 21-26 градусов», — уточнили эксперты портала «Метеоновости».

В столице будет дуть северо-западный ветер, порывы могут достигать 5-10 метров в секунду, атмосферное давление остан6ется повышенным.

По данным МЧС, в первой половине дня возможна гроза и сильный ветер. Пешеходам порекомендовали по возможности переждать непогоду в капитальном строении, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.

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