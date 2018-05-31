Москвичам разрешат проникать в «запретные зоны»

Жители столичных районов, в которых будут действовать ограничения во время чемпионата мира по футболу, получат специальный пропуск. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Специальная отметка будет в приложении «Парковки Москвы». Для проезда в «запретную зону» нужно будет предъявить ее на въезде. Доступ к новой функции появится после обновления приложения.

Пропуск действует для жителей районов Хамовники, Арбат и Покровское-Стрешнево, у которых есть действующие резидентные парковочные разрешения. Они дают право на бесплатную стоянку на местах платной городской парковки в пределах района проживания. Получить такие разрешения могут как собственники, так и наниматели квартир.

Кроме отметки в приложении, будут действовать и обычные пропуска. Их можно получить в префектуре.

Движение на ряде столичных улиц перекроют за день до начала чемпионата мира по футболу, 13 июня.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве соревнования примут стадион «Лужники» и «Открытие Арена».