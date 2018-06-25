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Москвичам разрешили искупаться и отдохнуть

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Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве уже приняли в эксплуатацию 42 зоны, где жители столицы смогут отдохнуть этим летом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Восемь зон отдыха в настоящее время открыты для купания: озеро Черное (Зеленоград), Большой городской пруд (Зеленоград), Школьное озеро (Зеленоград), Белое озеро (ВАО), Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (СЗАО), а также Мещерское (ЗАО) и Тропарево (ЮЗАО).

«В принятых в эксплуатацию зонах отдыха обеспечено проведение обработки против клещей и личинок комаров, представлена документация, подтверждающая проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий», — уточнили в столичном Роспотребнадзоре.

Там также отметили, что в местах для отдыха горожан обеспечивается качество и безопасность песка, который в случае необходимости будет своевременно заменен.

Контроль за эксплуатацией зон отдыха продолжается.

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