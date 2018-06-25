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Москвичам разрешили навещать родственников в реанимации круглосуточно

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Навещать родственников в отделениях реанимации и интенсивной терапии теперь можно круглосуточно во всех столичных стационарах. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«В процессе лечения большое значение имеет поддержка родных и близких. Теперь посещения больного в отделении реанимации и интенсивной терапии стало возможным во всех городских больницах», — рассказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Решение было принято после анализа пилотного проекта в 2017 году. Порядок и правила посещений утверждены Департаментом здравоохранения города Москвы. С учетом работы медицинского персонала в них есть ограничение по числу гостей — не более двух человек одновременно.

В июне стало известно, что сотрудников столичных больниц обучат принципам правильного общения с пациентами. Обучение пройдут заведующие отделениями, доктора, медсестры и администраторы больниц.

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