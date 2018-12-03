Москвичам рекомендовали поберечься из-за снега

В воскресенье, 9 декабря , в столичном регионе объявлено экстренное предупреждения из-за надвигающегося снегопада. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС.

В городе ожидается мокрый снег и гололедица. Спасатели рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. «Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений», — указали в МЧС.

По данным синоптиков, снег в столице будет идти до утра понедельника, 10 декабря. Одновременно со снегопадом придет потепление, из-за этого на дорогах может образоваться гололед.