Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичам сэкономят 15 минут жизни

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Скорость движения в центре Москвы увеличится на 50 процентов. Это будет сделано за счет введения новых выделенных полос для общественного транспорта, передает «Вечерняя Москва».

«Пассажиры смогут сэкономить в пути до 15 минут», — уточнил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По оценке экспертов сервиса TomTom, дороги Москвы в вечерние часы пик стали менее загруженными.

Показатель загруженности столичной дорожной сети снизился с 44 процентов в 2016 году до 43 процентов в 2017-м. В пиковые вечерние часы загруженность дорог сократилась с 94 до 91 процента.

Читайте также
Самое читаемое
«Набил батюшке Око Божие»
Он придумал настоящие русские тату. И это не золотые купола
24 июля
«Управление в режиме реального времени»
Зачем властям следить за жителями большого города. К чему готовиться москвичам?
22 июля
«Работать с уродством, как с частью архитектурной истории города»
Главный государственный архитектор Нидерландов - о марихуане, промзонах и реновации
20 июля
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter