Москвичам станет комфортнее

Во вторник, 7 августа, столичный регион окажется на пути следования холодного атмосферного фронта с волнами, и жара в столице спадет. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«В целом, характер погоды в столичном регионе изменится: температурно-влажностный режим станет более комфортный», — сообщили синоптики.

По прогнозам специалистов, ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные ливневые дожди и грозы. Воздух в столице разогреется до 23 градусов тепла, северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до отметки 744 миллиметров ртутного столба.

Специалисты отметили, что содержание кислорода в воздухе днем будет оптимальное, и советовали использовать это для поддержания и улучшения состояния организма. «Такая погода благоприятна для всех без исключения и лишь на незначительные колебания атмосферного давления недомоганием могут отреагировать наиболее метеочувствительные люди с сосудистыми патологиями», — заключили они.

Ранее в центре «Фобос» пообещали небольшое похолодание 7 августа. Прохладная погода задержится до четверга, 9 августа.