Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичам станет комфортнее

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Во вторник, 7 августа, столичный регион окажется на пути следования холодного атмосферного фронта с волнами, и жара в столице спадет. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«В целом, характер погоды в столичном регионе изменится: температурно-влажностный режим станет более комфортный», — сообщили синоптики.

По прогнозам специалистов, ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные ливневые дожди и грозы. Воздух в столице разогреется до 23 градусов тепла, северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до отметки 744 миллиметров ртутного столба.

Специалисты отметили, что содержание кислорода в воздухе днем будет оптимальное, и советовали использовать это для поддержания и улучшения состояния организма. «Такая погода благоприятна для всех без исключения и лишь на незначительные колебания атмосферного давления недомоганием могут отреагировать наиболее метеочувствительные люди с сосудистыми патологиями», — заключили они.

Ранее в центре «Фобос» пообещали небольшое похолодание 7 августа. Прохладная погода задержится до четверга, 9 августа.

Читайте также
Самое читаемое
«Совпадений с московскими реалиями у нас много»
Они зарабатывают на нефти, страдают от снега и пробок. Но речь не о России
6 августа
«Молодые не хотят машин и квартир. Они готовы делить крышу с другими»
Один из главных европейских урбанистов — о Москве через 5 лет
2 августа
«C наступлением темноты парк покидают последние игроки»
ЧТЕНИЕ: раньше они служили Родине, а теперь вступили в закрытое сообщество
Cегодня
Заткнули фонтан
Безумства столичных десантников в День ВДВ
3 августа
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter