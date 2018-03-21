Москвичам вернули три станции метро раньше срока

Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии московского метро, закрывавшиеся для строительства Кожуховской линии, открыли для пассажиров на день раньше намеченного срока. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Благодарим пассажиров за терпение, а строителей — за оперативную работу!» — говорится в сообщении.

Три станции на фиолетовой ветке закрыли 24 марта. Планировалось, что свою обычную работу они возобновят утром 31 марта.

В этот период поезда курсировали от «Планерной» до «Выхино» и обратно. Для проезда к действующим станциям были организованы бесплатные компенсационные автобусные маршруты. Пассажиры подземки также могли получить бесплатный чай у станций метро «Выхино» и «Кузьминки».