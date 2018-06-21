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Москвичам запретили чествовать мертвецов у мавзолея

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Мексиканский карнавал «День мертвых», который должен был состояться в центре Москвы 29 июня, отменен. Об этом сообщает агентство «Говорит Москва» в своем Telegram-канале со ссылкой на очевидцев.

Планировалось, что празднование в рамках чемпионата мира по футболу состоится на Красной площади. Организаторы мероприятия отметили, что причиной этого стал приезд официальных лиц. Комментариев по этому поводу пока не поступало.

По словам корреспондента «Эха Москвы», у входа в Гостиный двор гостям говорят, что это решение принято сотрудниками службы безопасности. Празднование будет в самом Доме болельщиков, начало запланировано на 21:00.

Предполагалось, что во время карнавала по центру города пройдет праздничное шествие. «В шествии на Красной площади примут участие люди в ярких карнавальных и национальных костюмах и гриме с изображениями черепов и фигурок одетых женских скелетов, напоминающих Катрину — главного персонажа Дня мертвых», — отмечали в пресс-службе Национального дома болельщиков Мексики в Гостином дворе.

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