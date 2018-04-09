Москвичам запретили смотреть на танки с балконов и окон

В местах прохождения колонны Парада Победы на Тверской улице в целях безопасности будут введены ограничения. В частности, на Тверской улице нельзя будет выходить на балконы и открывать шторы в окнах. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Посмотреть на прохождение военной техники и пролет авиации непосредственно на Тверской улице не получится, так как на время парада будут введены ограничения. Как сообщает корреспондент издания, в квартирах и номерах отелей на Тверской улице нельзя будет выходить на балконы и открывать шторы.

Уточняется, что в отеле Four Seasons такие ограничения будут действовать весь день, а на Тверской улице они будут сняты после 17:00. Летние кафе с верандами также начнут работать только после этого времени.

Сообщается, что посмотреть на прохождение колонны Парада Победы с балкона можно будет в домах на Новом Арбате. Ограничений по передвижению и выходу на улице не будет. Станции метро «Арбатская» и «Смоленская» также будут открыты весь день.

В Параде Победы будет задействовано 73 летательных аппарата, более 120 единиц техники и 12 тысяч военнослужащих.