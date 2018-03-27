Москвичами заинтересовались бобры

Бобры стали чаще выходить к людям в связи теплой апрельской погодой. Об этом сообщили в пресс-службе государственного природного бюджетного учреждения «Мосприрода», передает агентство «Москва».

«С наступлением теплых дней животные начинают ежедневно покидать свои жилища, и со временем продолжительность их вылазок увеличивается. (...) Животные без боязни подплывают к людям, вылезают на берег и позволяют себя фотографировать», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В «Мосприроде» также рассказали, что рядом с рекой Химка более 10 лет обитает семья бобров. Животные также обитают на берегах водоемов в Серебряном бору, на Строгинском мысе, в долине реки Сходни в Куркино и на реках Яуза и Чермянка.

В учреждении призвали не кормить животных с рук, так как они могут перестать искать пищу самостоятельно и погибнут. Гладить бобров также не стоит — они могут покусать или поцарапать. Владельцам собак рекомендуется держать своих питомцев в намордниках и не спускать с поводка.