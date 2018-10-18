Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичей лишат «жизнерадостного» полнолуния

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Жители столицы не смогут увидеть «жизнерадостную» Луну в среду, 24 октября, из-за пасмурной и дождливой погоды. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Отмечается, что основной причиной, по которой москвичи не понаблюдают за полнолунием, станут облака. «Мы уже сегодня попали под влияние циклона, который приближается к нам с запада. Буквально завтра центр этого облачного вихря будет располагаться как раз над Москвой. И лишь в пятницу в тыловой части циклона в облаках начнут появляться просветы», — заявили синоптики.

По информации центра, в среду и четверг на Москву выпадет до 25 процентов месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что 24 октября наступит второе полнолуние после осеннего равноденствия, которое называют «жизнерадостным». До этого жители столицы могли наблюдать «жатвенное» полнолуние 25 сентября.

Читайте также
Самое читаемое
«Реальность прекрасна своими изъянами»
Столичная художница нашла красоту в листовках, флаерах и столбах
19 октября
«Я бы не сказал, что Россия — это западная страна»
Индийский йог о скинхедах, медитации на Рублевке и русской жене
Cегодня
«Не имею ничего против тех, кто получил все через постель»
Он дальтоник. Раньше делал тако и буритто, а теперь стал фотографом и бунтарем
23 октября
«Здесь можно долго стоять, ждать, когда кассирши обо всем поговорят»
Японский журналист о водке, блинах и русской пунктуальности
18 октября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter