Москвичей лишат «жизнерадостного» полнолуния

Жители столицы не смогут увидеть «жизнерадостную» Луну в среду, 24 октября, из-за пасмурной и дождливой погоды. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Отмечается, что основной причиной, по которой москвичи не понаблюдают за полнолунием, станут облака. «Мы уже сегодня попали под влияние циклона, который приближается к нам с запада. Буквально завтра центр этого облачного вихря будет располагаться как раз над Москвой. И лишь в пятницу в тыловой части циклона в облаках начнут появляться просветы», — заявили синоптики.

По информации центра, в среду и четверг на Москву выпадет до 25 процентов месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что 24 октября наступит второе полнолуние после осеннего равноденствия, которое называют «жизнерадостным». До этого жители столицы могли наблюдать «жатвенное» полнолуние 25 сентября.