Москвичей минуют ноябрьские 20-градусные морозы

Обещанные москвичам в конце ноября 20-градусные морозы минуют столичный регион. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Да, в начале месяца мы давали долгосрочный прогноз на последнюю декаду ноября, и тогда была вероятность прихода в Москву и Подмосковье морозов до 17-20 градусов. Но, по уточненным данным, в течение следующей недели будет нормальная для ноября погода с небольшими осадками в виде снега и отрицательными ночными температурами», — пояснила Паршина.

По ее словам, в течение следующей недели днем температура воздуха в Москве и Подмосковье будет доходить до плюс 2 градусов. По ночам будет холоднее — до минус 5-7 градусов.

Паршина также посоветовала жителям столичного региона на следующей неделе закрыть дачный сезон, отметив, что тепла уже не предвидится.

Ранее синоптики сообщили, что климатическая зима в Москве наступит после 15 ноября. Снежный покров в столичном регионе также должен был установиться не раньше середины ноября.