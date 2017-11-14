Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Москвичей минуют ноябрьские 20-градусные морозы

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Обещанные москвичам в конце ноября 20-градусные морозы минуют столичный регион. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Да, в начале месяца мы давали долгосрочный прогноз на последнюю декаду ноября, и тогда была вероятность прихода в Москву и Подмосковье морозов до 17-20 градусов. Но, по уточненным данным, в течение следующей недели будет нормальная для ноября погода с небольшими осадками в виде снега и отрицательными ночными температурами», — пояснила Паршина.

По ее словам, в течение следующей недели днем температура воздуха в Москве и Подмосковье будет доходить до плюс 2 градусов. По ночам будет холоднее — до минус 5-7 градусов.

Паршина также посоветовала жителям столичного региона на следующей неделе закрыть дачный сезон, отметив, что тепла уже не предвидится.

Ранее синоптики сообщили, что климатическая зима в Москве наступит после 15 ноября. Снежный покров в столичном регионе также должен был установиться не раньше середины ноября.

Читайте также
Самое читаемое
«Какие они смешные, когда приходят в первый раз»
В салонах эротического массажа жалеют женатых мужчин
17 ноября
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
16 ноября
«Архитектор всегда будет за изменение мира»
ЧТЕНИЕ: «Суперкритика» Питера Айзенмана и Рема Колхаса
15 ноября
«Москва - это сладковатый запах пыли и бензина»
История американской актрисы, решившей переехать в Москву
14 ноября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter