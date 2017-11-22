Москвичей начали спасать от снега

Коммунальная техника начала уборку московских улиц от снега. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 28 ноября, передает ТАСС.

По его словам, спецтехника вышла на дороги в 13:00. «Одновременно в городе начались работы по сплошному прометанию дворовых территорий, внутриквартальных проездов и пешеходных зон, сходов и съездов с тротуаров на проезжую часть, остановок общественного транспорта и подходов к ним, подходов к станциям метро, подземным и надземным переходам, объектам соцсферы и потребительского рынка», — добавил Бирюков.

Заммэра отметил, что на указанных территориях проведут противогололедную обработку.

По прогнозу синоптиков, снегопад в столице продлится до вечера. Снежный покров местами может составить два-три сантиметра.

Ранее синоптики сообщали, что осадки вероятны в Москве также в среду и четверг. Кроме того, местами возможно образование гололедицы. При этом в первый день зимы в пятницу, 1 декабря, в столичном регионе ожидается снег с дождем.