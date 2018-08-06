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Москвичей накормят кашей из топора

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В Москве пройдет фестиваль славянского искусства «Русское поле». В этом году будет посвящен самобытным ремеслам, музыке и кухне российской глубинки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».

«Каждый регион покажет что-то самобытное: костюмы, ремесла, кухню. Сварят даже сказочную кашу из топора. Впервые откроется Монастырский двор с колоколами, и как всегда будет много фольклорной музыки», — рассказал он.

Фестиваль пройдет в субботу, 18 августа, в парке Коломенское.

«Русское поле» — масштабный фольклорный праздник, который объединит творческие коллективы и мастеров-ремесленников из 60 регионов страны.

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