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Москвичей накроет «балтийский синдром»

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В ближайшие выходные, 21 и 22 июля, температура в столичном регионе превысит 30-градусную отметку. Жара вкупе с повышенной влажностью приведет к появлению так называемого «балтийского синдрома», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Ливни и грозы сохранятся до выходных включительно. В субботу и воскресенье столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку. Такие показатели превышают норму на 5-7 градусов. На фоне повышенной влажности и ливневых дождей жара будет переноситься еще тяжелее — будет возникать балтийский синдром, когда повышенная влажность сохраняется при высокой температуре», — сказал он.

По словам Тишковца, дожди в Москве будут кратковременными, но интенсивными. «Сохранится мозаичная структурность осадков, но все равно они будут хорошими, проливными, местами хоть и не экстремального, но достаточно сильного, интенсивного характера», — добавил он.

В конце недели может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков.

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