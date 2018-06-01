Москвичей напугали грозами и ветрами в День России

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на вторник, 12 июня, из-за ожидающихся гроз и сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении ведомства.

По прогнозам синоптиков, в День России в регионе пройдут кратковременные дожди. При этом ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 23-25 градусов.

Ранее в июне заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в случае неблагоприятного прогноза погоды 12 июня на разгон облаков над столицей направят 10 самолетов, включая самолет-лабораторию.