Москвичей научат быть звездочетами

Московский планетарий выпустил справочник по наблюдению за звездным небом. Об этом сообщается на сайте заведения.

Из справочника можно узнать, как правильно выбрать время для наблюдения Луны и планет в период их наилучшей видимости, в какой области неба следует наблюдать метеоры, а также в каких созвездиях расположены самые интересные звезды, туманности и галактики. Каждый раздел включает фотографии небесных тел, карты звездного неба, таблицы эфемерид, координаты некоторых астрономических объектов и толковый астрономический словарь.

Авторами справочника стали кандидат физико-математических наук Михаил Шевченко и кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. Приобрести его можно в магазине Московского планетария. Специалисты отметили, что пособие особенно пригодится школьникам при изучении астрономии и окружающего мира.

В июле москвичи должны были увидеть самое продолжительное лунное затмение за последние 100 лет, однако наблюдению за редким явлением помешали облака. Затмение длилось один час и 44 минуты.