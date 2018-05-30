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Москвичей научат обращаться с мусором

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У входа в Московский зоопарк на время чемпионата мира по футболу установят станции для сбора пластиковых бутылок. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Экологическая акция «Экомарафон» стартует за 10 дней до начала ЧМ-2018 — во Всемирный день окружающей среды, 5 июня. Как отмечается, сдать пластиковые бутылки у зоопарка можно будет с 12:00 до 15:00. В дальнейшем собранный пластик направят на переработку. Все участники акции получат значки «Эковолонтер».

«Тысячи туристов в Москве и других регионах, где будут проходить матчи, оставят после себя тонны пластиковых отходов... Очень важно, чтобы жители были готовы очистить города от пластикового мусора, а также не допустить негативных последствий для экологии», — уточняется в сообщении.

Кроме того, в зоопарке пройдут специальные мастер-классы для детей, где юным жителям столицы расскажут о том, как правильно обращаться с отходами. Также в зоопарке можно будет встретиться с экоактивистами и посетить выставку фотографа Ольги Мичи, работы которого посвящены красоте животного мира и проблемам окружающей среды.

Еще одним событием в рамках акции станет презентация новейшего образца системы раздельного сбора мусора, которая, как ожидается, в ближайшее время появится на территории зоосада и позволит минимизировать загрязнения.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 12 стадионов в 11 городах.

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